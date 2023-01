Tiener die Robel (21) op klaarlichte dag doodstak in centrum van Nijmegen voor de rechter

Zorgen om jongeren met messen op zak: Nijmegen wil preventief fouilleren mogelijk maken

NIJMEGEN - Jongeren die met messen op zak over straat lopen, kunnen in Nijmegen binnenkort mogelijk gefouilleerd worden door agenten. Het stadsbestuur van Nijmegen wil de optie tot preventief fouilleren opnemen in de gemeentelijke regels.

22 november