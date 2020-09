Tiener gezocht voor poging tot beroving van leeftijdsgenoot op Oosterhoutsedijk in Nijmegen

video Politie krijgt drie tips over luidruchti­ge roof van 1100 sigaretten­pak­jes uit super in Lent

23 september LENT - Een uitzending van televisieprogramma Opsporing Verzocht over een sigarettenroof in Lent dinsdag heeft drie tips opgeleverd. Op 20 februari van dit jaar braken drie mannen in bij supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Nijmegen-Noord.