Tienerjongens via populaire game verleid: vader vond blootfoto’s en sloeg alarm

Vaccinatie­lo­ca­tie Malden zaterdag dicht wegens verwachte storm

21 mei NIJMEGEN - De GGD sluit zaterdagmorgen de vaccinatielocatie Malden vanwege verwachte harde wind. Bij windstoten van windkracht 8 kan de paviljoentent niet worden gebruikt, het is niet veilig. Uit voorzorg is de locatie aan de Hatertseweg in Malden dicht op 22 mei tussen 08.00 en 13.45 uur.