Tieners nog steeds vermist, politie roept hulp in van Roemeense autoriteiten

Oude Intersport-pand aan Plein 1944 wordt nu snel gesloopt

6:41 NIJMEGEN - Het voormalige Intersport-pand in hartje Nijmegen - het lelijkste gebouw van de stad - wordt ‘een dezer dagen’ gesloopt. De sloopvergunning is aangevraagd, de prijsopgaaf van de sloper is binnen, zegt eigenaar Ton Hendriks. ,,Als de vergunning binnen is, gaan we het pand zo snel mogelijk slopen. In ieder geval voor de Vierdaagse.”