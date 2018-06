Tieners vissen motor uit Maas-Waalkanaal: 'We waren super verbaasd'

NIJMEGEN - Stomverbaasd waren Kevin (16), Sander Pronk (15) en Luke Peters (15) uit Nijmegen toen ze zaterdagavond tijdens het vissen ineens op een motor in het Maas-Waalkanaal stuitten. Ze lichtten de politie in en via die weg kwam het bij de gemeente terecht. Die kon de motor in de loop van de week wel uit het water komen halen. Te laat, dachten ze. Dan doen we het zelf wel.

De drie vrienden waren zaterdagavond aan het magneetvissen onder de Neerbosschebrug in Nijmegen. Dat doen ze bijna iedere dag. Met een hengel waar een magneet aan zit, struinen ze het water af. ,,Het is leuk om te doen en we houden het kanaal zo mooi schoon’’, vertelt Sander.

Normaal gesproken vinden ze vooral oud ijzer. ,,Soms fietsen, winkelwagens of munitie. Maar een motor is wel heel erg leuk.’’

Fiets?

Eerst dachten de drie vrienden dat de magneet zich aan een fiets had vastgekleefd. ,,Maar het was veel te zwaar. Toen zagen we dat er twee klokken op het stuur zaten en wisten we: het is een motor. Super verbaasd waren we.’’

De gemeente zou de motor pas over een paar dagen uit het water kunnen halen, dus besloten de drie jongens vandaag weer terug te gaan. Om de motor er zelf uit te tillen. ,,Ja, dat was best zwaar. We deden er zo'n 2,5 tot 3 uur over, maar het is gelukt.’’