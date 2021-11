Tientallen besmettingen met corona op Nijmeegse locatie Werkbedrijf, ondanks extra maatregelen

Ik mis je ‘Het verlies van mijn vader en zoontje heeft uiteinde­lijk een positieve werking gehad’

,,1995 was een heel heftig jaar voor mij. In dat jaar heb ik eerst mijn vader door suïcide verloren en daarna mijn ongeboren kindje Freek. Het is nu 25 jaar geleden, maar ik mis hen nog steeds. Mijn liefde voor hen is van alle tijden’’, zegt Miranda Schutten (56) uit Nijmegen.

