Tientallen Nijmeegse studenten slapen noodgedwongen in hotels en op campings

NIJMEGEN - De kamernood in Nijmegen is zo hoog dat wanhopige studenten neerstrijken in hotels en op campings. Dat blijkt uit een rondgang onder Nijmeegse studenten.

De Duitse student Christopher Neuen zocht al sinds maart naar een kamer, maar kreeg afwijzing na afwijzing. Wanhopig werd hij ervan. Bij de start van het collegejaar zag hij slechts één oplossing: een hotelkamer boeken. ,,Dat was niet bepaald wat ik wilde”, zegt hij met gevoel voor understatement. Zijn verblijf in hotel Nimma kostte hem 175 euro per week. ,,Maar ik had geen keus. Ik moest immers op de universiteit colleges volgen.”

Woningcrisis

Het is een welbekend probleem: door de woningcrisis is het voor nieuwe studenten schier onmogelijk een kamer te vinden. Een deel van hen komt noodgedwongen bij hotels en campings terecht, zo blijkt uit onderzoek van Vox. In de twaalf hotels en op de zeven campings waarmee contact is gelegd, verblijven momenteel ten minste 24 studenten.

‘Al jarenlang slapen bij ons studenten, maar elk jaar worden het er meer’

Het gaat met name om buitenlandse studenten. Maar ook Nederlanders boeken soms een hotelkamer, vertelt Dyantha ten Dolle van Guesthouse Vertoef in de Nijmeegse binnenstad. ,,Dan blijven ze tijdens de dagen dat ze college hebben, en keren daarna terug naar huis. Zo hebben we een student uit Noord-Holland die het te ver vond om heen en weer te reizen.”

Quote Al jarenlang slapen bij ons aan het begin van het college­jaar studenten, maar elk jaar worden het er meer Nelly Brouwer, Camping De But

Exacte cijfers over het fenomeen ontbreken, maar de meeste hoteliers en campinghouders zeggen dat het aandeel studenten al jaren toeneemt. Volgens Nelly Brouwer van camping De But in de bossen bij Groesbeek is er sprake van een trend. ,,Al jarenlang slapen bij ons aan het begin van het collegejaar studenten, maar elk jaar worden het er meer.”

Teleurstellen

Sommige hotels kunnen niet aan de grote vraag voor long-stay­ kamers voldoen. Hotel Nimma, waar meerdere studenten verblijven, moet zo’n vijftien mensen per week teleurstellen, vertelt medewerker Sanne Hattink. ,,Ze vragen om kamers voor een langere termijn, maar dat is vaak niet mogelijk, omdat we op sommige dagen vol zitten.”

Hotelbezoekers moeten diep in de buidel tasten voor een verblijf. De meeste hotels hanteren een kamerprijs van zo’n 80 tot 100 euro per nacht. Wie een maand boekt, is daardoor zo’n 2500 euro lichter. Niet alle hotels hanteren een korting voor studenten die langer dan een paar nachten willen blijven.

De Duitse student Christopher Neuen verbleef relatief goedkoop in hotel Nimma. Toch kon hij op een gegeven moment zijn hotelkamer niet meer betalen, en besloot hij te gaan pendelen tussen Nijmegen en Bochum. ,,Dat kostte ook veel geld, maar was toch goedkoper”, verzucht hij. Nu heeft hij alsnog een kamer gevonden, die hem 500 euro per maand kost. ,,Een schijntje vergeleken met een langer hotelverblijf.”

Dit artikel verscheen eerder op Voxweb.nl