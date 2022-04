Tientallen woningen ontruimd in Nijmegen vanwege gaslek; mensen worden op afstand gehouden

De lekkage is ontstaan bij werkzaamheden aan het riool. Daarbij is een van de woningen vol gas komen te staan. Uit voorzorg zijn de nabijgelegen huizen ook ontruimd. Nog onbekend is wanneer de bewoners terug hun huis in kunnen.



De Berkelstraat is afgesloten vanwege het lek. De woordvoerder van de Veiligheidsregio spreekt van een flinke lekkage. Nieuwsgierige buurtbewoners nemen van een afstandje een kijkje, maar echt zorgen maken zij zich niet over de lekkage. Een vrouw hoopt dat ze nog wel een sigaretje mag roken. ,,Mag dat wel nog?”