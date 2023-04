Tijdelijk Valkhof Museum in Nijmegen vaker open

Na felle brand is Orientalis weer open: ‘Een ramp verbindt ook, er is zó veel steun’

Een felle brand verwoestte twee weken geleden een grote werkloods van Orientalis. De verslagenheid was enorm. Maar ondanks de ellende pakt het personeel de draad op en is het museumpark op tijd open gegaan. ,,Hoe erg het ook is, een ramp verbindt ook.”