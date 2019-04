Tijdelijk wonen in oud belastingkantoor in Nijmegen met en zonder ‘rugzakje’

Vanaf mei kunnen belangstellenden voor wonen in het oude belastingkantoor zich bij Entree melden. Ook trekken dan de eersten met een ‘rugzakje’ in het pand: acht Eritreeërs die uit de opvanglocatie in Lent moeten. ,,Het zal even duren voordat alle woonruimten bezet zijn”, zegt Ronald Leushuis van Talis. ,,We doen het bewust rustig aan zodat alle betrokken partijen aan de situatie kunnen wennen.”

Dragende en vragende bewoners

Dragende bewoners en vragende bewoners, noemt wethouder Bert Frings ze. Met ruim de helft van de mensen die aan de Stieltjesstraat gaan wonen is niets aan de hand. Behalve dat ze snel onderdak nodig hebben. Bijvoorbeeld door een echtscheiding of vanwege een tijdelijke baan. Dat zijn de dragende bewoners. De vragende bewoners hebben zorg of begeleiding nodig. Ze stromen bijvoorbeeld uit bij jeugdzorg omdat ze 18 zijn geworden, het zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus of het gaat om mensen die uit een zorgsituatie komen en weer zelfstandig moeten leren leven. Het idee achter deze mix van bewoners is dat ze wat voor elkaar kunnen betekenen.

Dertien in een gang

Er is plaats voor 117 mensen die in groepen van dertien een gang bewonen en daar een grote keuken, sanitair en een wasruimte delen. Per bewoner wordt afgesproken hoe lang die er kan blijven, maximaal is dat vijf jaar. De Binder wordt de naam van de woonflat. ,,We hebben nog even gedacht aan ‘de Petteflat’”, zegt Frings met een glimlach, ,,maar De Binder geeft de bedoeling beter weer.”



De woonvorm is opgezet door de gemeente Nijmegen en Talis. De corporatie verhuurt en beheert het gebouw. De mensen zonder zorgvraag komen via het reguliere woonverdeelsysteem Entree binnen. ,,We zoeken ook mensen die extra willen investeren in hun medebewoners”, zegt Frings. ,,Die inspanning kunnen we verrekenen in de huurprijs. De ‘zorgvragers’ worden aangedragen door hulpverleners en de sociale wijkteams. Zij hebben altijd begeleiding en ondersteuning.”



In Arnhem, Dordrecht en Rotterdam bestaan al zulke woonprojecten. Het samenwonen verloopt daar niet altijd vlekkeloos. ,,Het is best ingewikkeld”, geeft Frings toe. ,,We hebben werkbezoeken afgelegd en hopen te hebben geleerd van de ervaringen.”