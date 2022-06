Tim (37) doodgeschoten door huisgenoot, die dacht dat Tim een wolk was: ‘Hij was op verkeerde moment op verkeerde plek’

De rechtbank in Arnhem doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen de 23-jarige huisgenoot die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op Tim, op 25 augustus vorig jaar in het huis voor kamerbewoning aan de Scherpenkampweg in Nijmegen.

De verdachte kan zich weinig herinneren van de schietpartij. Hij was die dag bij zijn moeder in Arnhem. Toen hij daar wegging werden de stemmen in zijn hoofd die hij al had, en die hij sinds zijn kindertijd kent, heftiger. Eenmaal thuis, vertelde hij, kwam hij in gevecht met de wolken. Hij pakte zijn Glock 9 mm, het vuurwapen waar hij al jaren mee rondliep, en schoot.