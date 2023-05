Tina Turner liet Ton's huis in Nijmegen verbouwen: palmachtige kamerplanten en een witte bank werden binnengedragen

Jouw herinnering Ineens dook Tina Turner op in een kleine discotheek op de Korenmarkt voor haar comeback

Soul- en rockdiva Tina Turner maakte met haar explosieve energie een onuitwisbare indruk tijdens haar optredens in stadion GelreDome in Arnhem en in het Goffertpark in Nijmegen. Heel bijzonder was haar optreden bij de opening van discotheek The Box op de Korenmarkt in 1983. ,,Een regelrechte sensatie was dat”, herinneren de fans van toen zich.