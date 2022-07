Tinnen speld met ‘3daagse’ is een grote hit: ‘Een paar keer per dag uitverkocht’

,,We zijn een paar keer per dag uitverkocht. Het is allemaal handwerk, elk speldje hebben we drie keer in de hand voordat die klaar is. Mijn ouders zijn gepensioneerd maar helpen nu mee. Mijn vader rijdt regelmatig met zo’n 75 nieuwe spelden van Millingen naar Nijmegen om weer voor nieuwe voorraad te zorgen.”



In de verkoopkraam aan de Van Schevichavenstraat is het hectisch. Diverse belangstellenden, vooral wandelaars, willen de 3daagse-speld kopen, maar het wachten is op nieuwe gegoten speldjes. ,,Nee, we kunnen niet reserveren, want dat is niet bij te houden”, zegt Ilse Jahn, partner van Ramon, verontschuldigend. ,,Mijn schoonvader is een kwartier geleden uit Millingen vertrokken, dus hij kan er ieder moment zijn.”