Tip bracht politie op het spoor van auto vermiste vrouw (59), misdrijf uitgesloten

Gistermiddag werd het stoffelijk overschot van de vrouw aangetroffen in een auto die uit de Waalhaven in Nijmegen is opgetakeld. ,,We zijn op die locatie uitgekomen naar aanleiding van een tip van iemand die een mogelijk voertuig in het water zag”, vertelt een politiewoordvoerder. ,,We zijn daarop zowel met collega's op het water als langs de kant ter plaatse gegaan.”