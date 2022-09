Tip: Museum Valkhof gaat jarenlang dicht en dus mag iedereen nog één keer gratis naar binnen

Nijmeegs museum gered door miljoenen­in­jec­tie; maar zorgen over toekomst Valkhof blijven

NIJMEGEN - Museum Het Valkhof is gered. De Nijmeegse kunstinstelling hing aan een zijden draadje, omdat de gemeenteraad twijfelde over een investering van 16 miljoen. Woensdagavond besloot een raadsmeerderheid alsnog de portemonnee te trekken. Sluiting van Het Valkhof is voorlopig van de baan. Maar er blijven zorgen.

