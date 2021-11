Titus Brandsma wordt heilig verklaard, komen er straks busladingen bedevaartgangers naar Nijmegen?

Want Brandsma is geen figuur die om louter zijn wonderen of religieuze prestaties in de ‘eredivisie’ van de katholieke kerk belandt, aldus Nissen. ,,Brandsma is slachtoffer van het nationaalsocialisme, stond als adviseur van katholieke kranten voor de persvrijheid. Dat is in deze tijd, waarin journalisten vaak het mikpunt zijn van bedreigingen, erg actueel. Dit zal in het land meer respons krijgen dan een zuster die ergens lang geleden een congregatie heeft opgericht. Brandsma heeft iets eigentijds.”