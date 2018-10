TK Maxx en Decathlon komen naar Nijmeegse binnenstad: ‘Een echte aanwinst’

Binnenstadsmanager Maarten Mulder reageert enthousiast: ,,Dit zijn twee ketens die een aanwinst vormen voor de stad.”

Decathlon en TK Maxx waren maandagmiddag niet beschikbaar voor een reactie. Het van oorsprong Amerikaanse TK Maxx, dat merkkleding en -spullen tegen dumpprijzen verkoopt, liet eerder wel al weten meer vestigingen in Nederland te willen openen. Op dit moment heeft TK Maxx tien zaken in Nederland, met name in de Randstad. In Gelderland is nog geen winkel van de prijsvechter.

Trendbreuk

Dat geldt niet voor het Franse Decathlon, dat ook een grote vestiging in de Arnhemse Rijnhal heeft. Nijmegen stond al langer hoog op het wensenlijstje van de sportketen. De komst van de megasportzaak is geen verrassing, want al in februari bevestigde een woordvoerder dat Decathlon naar Nijmegen komt. De winkelformule had meerdere winkelpanden op het oog.

De megasportketen zit tot nu toe vooral aan de randen van een stad, op plekken die goed bereikbaar zijn voor verkeer. Mulder: ,,Eerder heeft de keten al kenbaar gemaakt zich meer in binnensteden te willen vestigen bij wijze van experiment. Wat dat betreft is het pand aan de Grote Markt een schitterende A-locatie.”

Quote Het is een mooie invulling voor het gat dat de V&D achterliet.” Maarten Mulder, Binnenstadsmanager Nijmegen

Hij is sowieso content met de komst van twee grote partijen in de Nijmeegse binnenstad: ,,Hiermee wordt gebroken met de trend dat veel prijsvechters en grote zaken zich aan de rand van de stad op industrieterreinen vestigen. Los daarvan zijn dit toekomstbestendige ketens, waarvan ik niet verwacht dat ze snel over de kop zullen gaan. Het is een mooie invulling voor het gat dat de V&D achterliet.”

Verbouwingen