Toch geen leeg stadseiland tijdens Vierdaagsefeesten: ‘We brengen onze relaxte vakantie-vibe mee’

Festival Op ’t Eiland verdwijnt bij Nijmeegse Vierdaagse­fees­ten

Festival Op ’t Eiland zal in de huidige vorm niet meer plaatsvinden tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Het evenement op stadseiland Veur-Lent was jarenlang een culturele oase in het drukke Vierdaagsegewoel. Maar het is met de hoge kosten voor materiaal en personeel niet meer rond te krijgen, laat de organisatie weten.