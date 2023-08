Tóch nog veel verkeerd gestalde fietsen tijdens intro in Nijmegen: stallingen gaan 24 uur per dag open

‘Proef met gezichts­her­ken­ning bij NEC is heel tof’, zegt privacy-ex­pert

Privacy-expert Brenno de Winter is enthousiast over de toegang via gezichtsherkenning, de proef die loopt bij NEC. Op verzoek van De Gelderlander kreeg hij van het bedrijf FastID inzage in de manier waarop de app is beveiligd en hoe er met data wordt omgegaan.