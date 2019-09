Toch onderdak voor Italiaanse studente Giulia na noodkreet

Promotieonderzoek

Sbrini verblijft van september tot eind januari in Nijmegen voor promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Ze zei zaterdag in deze krant dat het onmogelijk was een kamer te bemachtigen. Ook klaagde ze over de ongastvrije manier waarop Nederlandse verhuurders haar kamerverzoeken behandelden. Inmiddels is de Italiaanse vrolijker gestemd. ,,Door alle reacties voel ik me een stuk beter. Ik heb echt het gevoel dat mensen me graag helpen. A very big thank you to all of them.''