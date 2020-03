Toch run op laatste startbewijzen van Nijmeegse Vierdaagse

Er hebben zich uiteindelijk 50.549 wandelaars gemeld die willen meedoen. De inschrijftermijn eindigde vorige week vrijdag. Halverwege vorige week stond de teller nog op ruim 48.000, maar in de laatste dagen zijn er nog zo’n 2500 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Vooral de laatste twee dagen was er een hausse aan aanmeldingen.



Er is dit jaar slechts plaats voor 49.000 wandelaars maar het is nog niet zeker of er ook geloot moet worden. In de afgelopen weken hebben zich echter een flink aantal mensen teruggetrokken, omdat zij bang zijn dat het hele evenement niet doorgaat.



Wie voor 16 april annuleert, krijgt het complete inschrijfgeld van 100 euro terug. Pas in de loop van deze week wordt duidelijk hoeveel wandelaars hun aanmelding ongedaan hebben gemaakt. Als dat er meer dan 1500 zijn, dan is er helemaal geen loting meer nodig. Vorig jaar werden nog zo'n 5.000 aanmeldingen uitgeloot.