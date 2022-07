Toch stiekem de Vierdaagse wandelen op dinsdag? ‘Dan kom je deze hindernis tegen’

De Oosterhoutsedijk is niet zomaar een naam uit het stratenregister van Nijmegen, het is een begrip: ieder jaar lopen veertigduizend wandelaars er de eerste kilometers van de Vierdaagse. Tot 2017 was dat trouwens andersom en kwam de dijk aan het eind van de route, vaak op het heetst van de dag. In 2006 kwamen er op de dijk zelfs twee wandelaars om in de extreme hitte.