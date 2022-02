Tóch ton naar opvolger veelbesproken Democratiefestival: ‘ultieme poging’ D66 boekt succes

Een naar eigen zeggen ‘ultieme poging’ van D66-lijsttrekker Lusanne Bouwmans om genoeg voorstanders in de gemeenteraad te vinden om geld te steken in het festival, slaagde woensdagavond.

,,Het publieke debat verhardt, er is veel polarisatie. Niet zelden met scheldpartijen, ziekte- of doodsverwensingen of zelfs bedreigingen aan toe. Daar maak ik me zorgen over. Ik vind dat we ons daar collectief tegen moeten uitspreken”, aldus Bouwmans.