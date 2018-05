Toch weer overnamekandidaten voor Vérian Care & Clean

Vakbondbestuurder Wim van der Hoorn van FNV Zorg en Welzijn: ,,We zijn nu toch met twee andere partijen in gesprek. Omdat Vérian eigenaar wilde blijven van de contracten met de 18 gemeenten waar Care & Clean voor werkt, dachten we dat we alleen met de investeerder nog zaken konden doen. Maar er zijn toch juridische mogelijkheden die Vérian dwingt de contracten af te staan.’’

Er zijn volgens Van der Hoorn twee serieuze kandidaten voor overname. Zaterdagmiddag krijgen de vakbondsleden op bijeenkomsten in Apeldoorn en Wijchen de keuze voorgelegd voor of een overname of doorgaan met Ledeboer Investments. Volgens de FNV is voordeel van de eerste optie dat rechten van werknemers beter gerespecteerd zullen worden. ,,Maar het mandaat ligt bij de leden.’’

Lonen en vakantiegeld

De FNV denkt zaterdagmiddag ook duidelijkheid te kunnen geven over uitbetaling van lonen en vakantiegeld. ,,Vanmiddag maken we de namen bekend van de twee overnamekandidaten’’, aldus Van der Hoorn. Een eis van FNV is steeds geweest dat ook na het faillissement alle rechten en plichten van werknemers gerespecteerd blijven.

Goedkoper

Onduidelijkheid blijft nog over de verplichting van gemeenten om hogere tarieven per uur te betalen voor de huishoudelijke hulpen. De vakbonden stellen dat 25 euro het minimum is om kostendekkend te kunnen werken. In een wet is dat tarief ook afgesproken. Maar volgens de gemeente Nijmegen, waar 22 euro per uur wordt betaald, hoeft de nieuwe wet nog niet nageleefd te worden.

Een woordvoerster: ,,Er is geen strijd met de wet, omdat de contracten met Vérian zijn afgesloten vóór de datum van inwerkingtreding van de Algemene Maatregel van Bestuur op 1 juni 2017. Dus zijn de regels van toepassing op het moment dat het contract werd afgesloten. De contracten van Nijmegen zijn afgesloten voor 1 juni 2017.’’

