Toekomst 144 maisonnettes in Neerbosch-Oost ongewis: Talis onderzoekt renovatie of sloop

175 jaar De oprichter van de Gelderlan­der ging de bak in

NIJMEGEN - De Gelderlander bestond nog maar vijf jaar of oprichter Simon Petrus Langendam moest naar de gevangenis. Hij had een poging gedaan meer katholieken het stemrecht te bezorgen - het algemeen kiesrecht bestond nog niet -, maar had daarbij een namenlijst doorgegeven die niet klopte.

31 januari