Toen in: zo zwommen Nijmegenaren in het Sportfondsenbad in de jaren 30

Het sportfondsenbad aan de Van Beethovenstraat in de Nijmeegse wijk Altrade dateert uit 1937. Het bad werd in 2013 verruild voor het spiksplinternieuwe Erica Terpstra Sportfondsenbad aan de Kwakkenbergweg. Vandaag de dag is er niks meer van het zwembad in Nijmegen-Oost te zien, maar gelukkig hebben we de foto's nog.

De bouw

Het zwembad werd gebouwd in 1937. Het was toentertijd nog het enige zwembad dat Nijmegen kende.

Volledig scherm De bouw van het Sportfondsenbad in 1937. © Regionaal Archief Nijmegen.

Het eindresultaat

Toen de bouw van het bad was afgerond, zag het er zo uit. Deze foto is gemaakt in 1938.

Volledig scherm Het Sportfondsenbad in Nijmegen-Oost in 1938. © Regionaal Archief Nijmegen.

Het bad in gebruik

Toen het bad gebouwd was, kon het in gebruik worden genomen. In 1939 was dat dan ook het geval.

Volledig scherm Het Sportfondsenbad in Nijmegen-Oost in 1939. © Regionaal Archief Nijmegen.

Een zwemdemonstratie

Ook voor zwemdemonstraties werd het bad gebruikt. De Arbeiderssportvereniging laat hier hun zwemkunsten zien in 1939.

Volledig scherm Een zwemdemonstratie van de Arbeiderssportvereniging in 1939. © Regionaal Archief Nijmegen.

Een zwemdemonstratie

Dezelfde sportvereniging toonde hun kunsten in het figuurzwemmen. De demonstratie werd in ieder geval druk bezocht!

Volledig scherm Een zwemdemonstratie van de Arbeiderssportvereniging in 1939. © Regionaal Archief Nijmegen.

Een zwemdemonstratie

Nog zo een figuur tijdens de zwemdemonstratie in 1939.

Volledig scherm Een zwemdemonstratie van de Arbeiderssportvereniging in 1939. © Regionaal Archief Nijmegen.

Hoog bezoek

Een aantal jaar later, in 1966, bracht het College van burgemeester en wethouders een bezoek aan het Sportfondsenbad in Altrade.

Volledig scherm Bezoek van het college van burgemeester & wethouders aan het Sportfondsenbad in 1966. © Fotopersbureau Gelderland | Regionaal Archief Nijmegen.

Het buitenbad

Wie zich het bad nog kan herinneren, weet dat het zwembad ook een buitenbad had. Deze foto dateert uit omstreeks 1987.

Volledig scherm Het buitenbad van het Sportfondsenbad in 1987. © Regionaal Archief Nijmegen.

