Toeschouwer besproeit apparatuur met brandblusser, festival moet stoppen

De organisatie van het festival schrijft op haar website dat het festival ‘begon als een echt goed feestje met een toegewijde menigte.’ Totdat iemand in het publiek de boel dus verpestte. Het festival dat eigenlijk tot middernacht zou duren, moest daardoor eerder stoppen. ‘Als organisatie hebben we alles gedaan wat we konden, maar helaas moesten we beslissen om 1 uur eerder af te sluiten.’



Op de website en op Facebook roept de organisatie bezoekers op eventuele beelden van het incident te delen. ‘We ontvangen ze graag in onze inbox.’



Of de dader(s) inmiddels zijn opgepakt, is niet bekend. Ook is niet bekend of er aangifte is gedaan.