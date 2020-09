Toeteren en roepen vanuit de (vracht)auto: William, proficiat!

Meer dan helft mannen ontevreden over lengte geslachts­deel, maar bedpart­ners zijn juist wél tevreden

15 september NIJMEGEN - Meer dan de helft van de mannen - 55 procent om precies te zijn - is ontevreden over de lengte van de eigen penis. Van de vrouwen is 63 procent ontevreden over de lengte van de binnenste schaamlippen.