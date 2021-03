Toeval kan bepalen of iemand vaccin krijgt of niet: ‘Het is een arm vinden óf vaccin weggooien’

Felle kritiek hoogste baas Rijnstate: ‘Vaccineren is een zooitje, echt indrukwek­kend is het allemaal niet’

11 maart ARNHEM - Er is geen duidelijkheid over de aantallen vaccins die dagelijks verspild worden, en de organisatie van het vaccineren ‘is een zooitje’. ,,Het is tijd voor een wat steviger signaal, want als wel de kok van een verpleeghuis is gevaccineerd en ziekenhuispersoneel in de acute zorg niet, gaat er wat mis.’’