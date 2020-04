Toezichthoudende Omgevingsdienst Regio Nijmegen komt zelf onder streng toezicht

Man gewond bij steekpar­tij op Keizer Karelplein: verdachte op de vlucht

17:09 NIJMEGEN - Bij een vechtpartij op het Keizer Karelplein in Nijmegen is deze woensdagmiddag een man gewond geraakt. Een onbekende tegenstander zou de man met een scherp voorwerp hebben gestoken. De verdachte is voortvluchtig.