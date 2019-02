Toi toi toi voor Navarone in The Voice

VideoNIJMEGEN - ‘Onze’ Nijmeegse jongens van Navarone staan morgen in de finale van The Voice of Holland. Hoe worden hun kansen ingeschat?

Collin Hoeve, Nijmeegse singer songwriter en deelnemer aan The Voice 2019

,,Natuurlijk volg ik The Voice nog steeds. Als Nijmegenaar ben ik trots op mijn collega’s uit deze stad. Ik hoop dat ze in de finale een eigen nummer spelen. Ze hebben zo’n gave plaat gemaakt, ik wil graag iets van dat echte Navarone-geluid horen. De band maakt een grote kans om te winnen. Dat gun ik ze, maar misschien is het beter als ze tweede worden. Dan hebben ze bijna net zoveel eer en behouden ze de vrijheid om te doen wat ze zelf willen. The Voice is goed voor ze geweest. Veel meer mensen kennen Navarone nu. Het heeft mij ook verder geholpen.”

Jonatan Brand, programmeur bij poppodium Doornroosje

,,Ik volg The Voice of Holland niet echt, maar ik kijk wel eens wat terug. Dit jaar volg ik zeker de fragmenten van Navarone. Ik denk dat ze kans maken om te winnen, het zijn echt héél muzikale gasten. The Voice is een mooi platform voor ze geweest. Ik hoop dat het hen naar een groter publiek brengt. Bovendien zijn ze nu twee keer support act van Anouk. Daardoor krijgen veel mensen hun eigen nummers te horen. Bij The Voice gaat het ook om de gunfactor. Ze zijn bescheiden, hardwerkende muzikanten en ze zijn aardig.”

Julian Sas, bluesrocker uit Maas en Waal

,,Programma’s als The Voice of Holland vind ik grote flauwekul. Zelf zou ik nooit aan zo’n tv-talentenjacht meedoen. Maar wat Navarone daar doet, volg ik dan weer wél, via filmpjes op social media. Gitarist Kees Lewiszong en zanger Merijn van Haren ken ik persoonlijk omdat ze net als ik uit het Land van Maas en Waal komen. Het zijn heel sympathieke jongens en ontzettend goede muzikanten. Van mij mogen ze dan ook winnen, ik hoop zelfs dat ze winnen want dat betekent dat rockmuziek kampioen wordt. Daar kan ik als bluesrocker niet tegen zijn.”

Noël Vergunst, wethouder Cultuur in Nijmegen

,,Ik ben nooit verder gekomen dan de Soundmixshow van Henny Huisman. Ik doe op vrijdag meestal andere dingen: bij thuiswedstrijden van NEC zit ik altijd in de Goffert. En daarna in theater of kroeg. Toch ben ik blij met The Voice. Op televisie zie je bijna nooit meer popmuziek. Een minuutje bij DWDD, dat is het wel zo’n beetje. Ik ken Navarone wel. Ik heb ze ook zien optreden. Een Nijmeegse rockband. Ik verbaasde me wel dat ze meedoen aan The Voice. Tegelijk is het ook fantastisch. Het is toch een beetje Nijmeegs trots.”

Marike Jager, singer songwriter uit Beuningen

,,Ik volg Navarone op The Voice. Sterker nog: ik heb sommige afleveringen gezien samen met de mannen van Navarone want het zijn vrienden van me. Inmiddels is het live dus nu kunnen we niet samen terugkijken. Ze maken zeker kans om te winnen want ze zijn echt heel goed. Maar bij een programma als The Voice weet je nooit hoe het uitpakt, er spelen ook andere factoren mee. Deelname heeft hen in elk geval een nieuw publiek gebracht. Hun eigen shows liepen al goed maar nu zijn ze strak uitverkocht. Zelf zou ik niet meedoen aan The Voice. Het past niet bij me, daarvoor ben ik te veel aan mijn eigen werk gehecht.”