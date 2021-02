Ton fantaseert over de lege kerk tegenover zijn huis: ‘Ik had er wel iets moois van willen maken als ik het bouwbedrijf nog had gehad. Een restaurant of zo’

OverburenDirect uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Ton Giesbertz (75) woont in een mooi appartement tegenover de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen.