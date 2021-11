Ton Hendriks is de grootste huizenbaas van Oost-Nederland: ‘Dit is van mij, dit is van mij, dit is ook van mij’

,,We gaan nog vijf- tot zeshonderd appartementen in Nijmegen en omgeving bouwen, welke al zijn vergund”, zegt Ton Hendriks.



Hij somt de locaties op: bijna 130 in het Nebo-klooster, bijna 200 in hartje Nijmegen op diverse locaties, 120 boven een hernieuwd winkelcentrum Weezenhof in Dukenburg, 49 in de Beethovenstraat, 25 aan de Hatertseweg en dan zijn er nog bouwplannen met het oude gemeentehuis in Beek, diverse in Groesbeek en aan de Haterseweg ook nog 15 en vele anderen.



De Nijmeegse vastgoedman zit in zijn kantoor, een voormalig herenhuis aan de statige St. Canisiussingel. De grote tafel ligt bezaaid met brieven, bouwtekeningen, printjes en andere papieren. Langs de wanden tientallen ordners met op de rug de naam van het bouwproject.



Links en rechts een verdwaalde tas met paperassen. Een papierwinkel, maar het meeste zit in het hoofd van Ton Hendriks.