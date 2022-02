Topvrouw Sigrid Helbig neemt afscheid: ‘Arnhem en Nijmegen hebben té vaak genoeg aan zichzelf’

Ze wil niet aan het pluche blijven plakken, zegt Sigrid Helbig. Dus vertrekt ze na zes jaar in de regio Arnhem-Nijmegen naar Venlo. Helbig was de eerste directeur van The Economic Board, een samenwerking van bestuurders, ondernemers en kennisinstellingen die de economie in deze regio moet versterken. Want alleen als die drie groepen samenwerken, zal het lukken de economie verder te laten groeien, daar is ze van overtuigd. ,,Denk aan de energietransitie. Overheden alleen krijgen het niet voor elkaar. Je hebt nieuwe technieken nodig van de universiteiten, en de monteurs van de bedrijven.’’