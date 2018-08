Topzomer voor toerisme in regio Nijmegen

NIJMEGEN - Het is een topzomer voor het toerisme in de regio Nijmegen. Hotels en campings zitten vol, maar ook in de musea is het druk.

,,Door het mooie weer besluiten veel mensen om in eigen land op vakantie te gaan. Het aantal last-minute overnachtingsaanvragen en bezoeken aan de provincie neemt toe’’, zegt directeur Herre Dijkema van het Regionaal Bureau voor Toerisme in Arnhem en Nijmegen.

Wild kamperen

Een exact aantal bezoekers voor de regio Nijmegen is nog niet bekend voor 2017 en 2018. In 2016 werd alleen de stad al door negen miljoen mensen bezocht. ,,Afgaande op de reacties van onze partners is dit aantal sterk gestegen. Mensen gaan zelfs 'wild' kamperen omdat er nergens plek meer is en zij toch even op vakantie willen’’, aldus Dijkema.

,,Wij moeten wel tien keer per dag 'nee' verkopen’’ stelt Wil van Elk eigenaar van camping de Grote Altena in Oosterhout. ,,Wij zitten elk jaar vol, maar wij hebben nog nooit zoveel mensen moeten teleurstellen.” De camping aan de Waal heeft ruimte voor 155 campingplekken en er staan ook vier vakantiehuisjes. Die zijn allemaal bezet tot eind augustus.

Quote Wij moeten wel tien keer per dag 'nee' verkopen. We hebben nog nooit zoveel mensen moeten teleurstel­len Wil van Elk

Volgeboekt

Hoteleigenaren profiteren vooral van de toename van het aantal last-minute boekingen. Medewerker Faya Rademakers van Hotel Nimma vertelt gehaast: ,,Het is hier ontzettend druk. In de afgelopen weken zijn er ontzettend veel aanvragen binnengekomen en nu is ons hotel helemaal volgeboekt.”

Nimma opende vorig jaar mei haar deuren aan de Weurtseweg en biedt in totaal 27 hotelkamers aan.

Ook Marlijn Wiss van Hotel Credible aan de Hertogstraat is tevreden, met dank aan de late beslissers. ,,Wij hebben redelijk wat last-minute aanvragen. Elke drie dagen worden er ongeveer vier kamers last-minute geboekt. Doordeweeks is het iets rustiger, hebben we de helft van de kamers gevuld.”

Musea

De musea lijken, ondanks de hitte, er ook niet op achteruit te gaan. ,,Wij profiteren van dit mooie weer. Wij hebben de afgelopen week bijvoorbeeld 1300 bezoekers ontvangen'', vertelt Nienke Bloemers van het Afrika Museum opgewekt. ,,Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar maar wij maken pas later de balans op. Mensen genieten in ons buitengedeelte van de warmte en in ons binnengedeelte zoeken zij de koelte op.’’