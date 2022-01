Tot 16.15 uur geen treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch na incident op het spoor bij Wijchen

Monica (59) uit Nijmegen is al 11 dagen vermist: ‘We maken ons ernstig zorgen’

NIJMEGEN - Monica uit Nijmegen is al elf dagen vermist. De politie maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van de 59-jarige vrouw. Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen vermoeden is van een misdrijf.

7 januari