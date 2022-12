‘Totaal geen communicatie’: omwonenden Jan Massinkhal voelen zich in kou gezet door gemeente

Failliete festivalor­ga­ni­sa­tor laat maanden niets van zich horen: duizenden mensen zijn geld kwijt

NIJMEGEN - Duizenden mensen die afgelopen zomer een kaartje hadden voor het geannuleerde festival Oosterliefde in Nijmegen, zien hun geld vermoedelijk niet terug. Organisator Liefde Festival B.V. is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Kaartbezitters kregen afgelopen tijd al op geen enkele manier contact met het bedrijf.

10 december