Toxicoloog: ‘Uitstoot verkeer veel schadelijker dan asfaltfabriek’

Commotie over fabrieken met vieze lucht: kankerge­val­len en al tientallen jaren zorgen

11 september Volop commotie in Nijmegen. De asfaltcentrale waarvan omwonenden vermoedden dat-ie gevaarlijk voor hun gezondheid is, blijkt inderdaad te veel giftige stoffen uit te stoten. Vele tientallen jaren zijn er zorgen. Over de vele kankergevallen. Over de vieze lucht die over woonwijken waait. En over de overheid die daar niets tegen doet, zelfs ontkent dat er iets aan de hand is.