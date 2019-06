Transportband naast fietserstrap bij Hezelpoort

Nijmeegse invaliden­toi­let­ten veranderen in toiletten ‘voor iedereen’

14:39 NIJMEGEN - De invalidentoiletten in zestig Nijmeegse wijk- en sportaccommodaties veranderen nog voor de Vierdaagse in zogenoemde genderinclusieve toiletten. Ook wie zich geen man of vrouw voelt, moet zich daar welkom kunnen voelen.