Trap van Oude Haven gevonden bij graven voor afvalcontainers in Nijmegen

Matthijs van Kooten, medewerker van Archeologie Nijmegen, laat een oude foto zien van de voormalige rivierhaven van Nijmegen. Er loopt een trap van de kade naar het water. De bovenste treden zijn deze week gevonden bij het graven van een gat in de Benedenstad.



Van Kooten is aanwezig bij het graafwerk omdat al werd vermoed dat er iets interessants gevonden kon worden. De stad Nijmegen laat ondergrondse afvalcontainers aanleggen in het centrum. Omdat het stadshart al zo lang bewoond is en omdat het bij elkaar om heel wat vierkante meters gaat, moet bij deze klus archeologisch onderzoek worden gedaan.



Oude structuren

Op veertig plekken waar containers komen is een vooronderzoek geweest. Op basis daarvan laat Archeologie Nijmegen op vijf locaties toezicht houden bij het graven. Het zijn punten waar restanten kunnen liggen die informatie geven over de oude structuren van de stad. Zoals fundamenten of resten van muren. Die worden eerst in kaart gebracht voordat ze worden weggehaald voor de afvalcontainers.



Bij de Oude Haven zit wat in de grond. De straat verwijst naar de binnenhaven die er tot 1883 heeft gelegen. Toen is de aanlegplaats gedempt om de Benedenstad beter te beschermen tegen hoogwater. Het blijkt dat de stenen trap uit de zestiende eeuw, die vanaf de kade naar het water leidt, er gewoon nog ligt.