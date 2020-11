Traumaheli landt op snelweg om ic-patiënt over te nemen van ambulance met pech

Update Stoepkrijt en anonieme brieven in Nijmeegse straat roepen vragen op: ‘Heel mysterieus’ en ‘warrige actie’

18 november NIJMEGEN - Protest in de Schependomlaan! Maar waartegen of door wie, dat is volstrekt onduidelijk. Bewoners van de straat kregen ook een anonieme brief in de bus, maar die werpt ook nauwelijks licht op de zaak. ,,Het is heel mysterieus’’, zegt Marjon Otten.