Treinen op Maaslijn vallen uit

Topdrukte bij kinderfes­ti­val KION in Goffert­park

16:54 NIJMEGEN - Kinderfestival KION in de Zon was zondag een groot succes. De hele dag door kwamen duizenden kinderen met hun ouders naar Openluchttheater De Goffert. Het was feest omdat stichting KION haar 25ste verjaardag vierde.