‘Treinen te breed voor transport naar Roemenië’

Dat zegt Dumitru Anchidin, directeur-eigenaar van het Roemeense vervoersbedrijf Ferotrans dat de treinen in 2017 heeft gekocht van de NS. De coupés van deze zogeoemde Buffels zijn met 3,20 meter iets breder dan gebruikelijk, zodat er binnen meer ruimte is voor passagiers. Vandaar de karakteristieke knik in de zijkanten.



Vanwege de breedte is een extra vergunning nodig om ze over het spoor door Duitsland en Oostenrijk naar Roemenië te mogen vervoeren, zegt Anchidin. ,,Dat wisten we niet toen we de treinen kochten. Voor de vergunning heb ik documenten nodig van de NS, maar die kan ze niet vinden.’’ Omrijden is volgens hem geen optie, omdat Italië ook een speciale vergunning vraagt. Ferotrans heeft de treinen al betaald, bevestigt NS.