Treinverkeer tussen Nijmegen en Arnhem hervat

Celstraf voor Nijmege­naar die met cocaïne door Cuijk reed

17:05 DEN BOSCH / CUIJK - Een 33-jarige Nijmegenaar verborg in de zomer van 2018 43 gram cocaïne in een verborgen compartiment in zijn wagen in Cuijk. De politierechter in Den Bosch legde de man, die vaker in de fout was gegaan, deze week een celstraf op van twee maanden.