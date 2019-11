Treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch ligt hele avond plat, NS zet bussen in

Nijmege­naar bedreigt ambulance­per­so­neel en agenten met slagersmes­sen

14:20 NIJMEGEN - Een verwarde man heeft in de nacht van maandag op dinsdag ambulance personeel en agenten met twee grote vleesmessen bedreigd in zijn woning in de Nijmeegse wijk Tolhuis. Daarop is een arrestatieteam ingeschakeld.