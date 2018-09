Treinverkeer tussen Nijmegen en Oss ligt plat door aanrijding

Video/Update Vrouw (83) op scootmo­biel overleden na botsing met auto in Nijmegen

19:36 NIJMEGEN - Een vrouw op een scootmobiel is dinsdag overleden, nadat ze 's middags in botsing kwam met een auto op het Steve Bikoplein in Nijmegen. Volgens de politie kwam de vrouw door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. Vervolgens is zij door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze later overleed.