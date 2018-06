Treinverkeer tussen Nijmegen en Oss plat door aanrijding met persoon

KION wil meer mannen in de kinderop­vang

17:21 NIJMEGEN - KION, kinderopvangorganisatie met 160 opvanglocaties in de regio Nijmegen, wil meer mannen werven die kinderen opvangen. Nu werken er 45 mannen in de opvang. Dat is 5 procent van de 900 medewerkers.