Trouwambtenaar noemt huwelijk met dertig mensen onverantwoord en krijgt ontslag

Doorgaan Vierdaagse­fees­ten Nijmegen ‘niet reëel’ als gevolg van coronacri­sis

15:40 NIJMEGEN/ LATHUM - Het lijkt niet reëel dat de Vierdaagsefeesten in Nijmegen komende zomer kunnen doorgaan. Dit in verband met de maatregelen tegen huidige coronacrisis. Dat zegt David Brons van Matrixx Events, dat de populaire onderdelen Matrixx at the Kade op de Waalkade en Matrixx at the Park in het Hunnerpark organiseert.