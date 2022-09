Tsjitske (47) greep in bij schietpartij Lent en verjoeg schutter: ‘En nou oprotten, riep ik zo hard ik kon’

Met video | update Schietpar­tij in Lent: ‘Ik dacht dat het een neppistool was, maar ’t was een echte’

NIJMEGEN - In de buurt van treinstation Lent, aan het Hertog Eduardplein, is dinsdagmiddag geschoten. Dat bevestigt de politie. Er is één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

13 september