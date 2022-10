Tussen Jantiens droom en de werkelijkheid ligt een ongelooflijk grote stapel regels

Update Krakers stoppen als er woningnood is? Wereld op z’n kop, vindt GroenLinks in Nijmegen

NIJMEGEN - Een kraakpand ontruimen in tijden van woningnood: het is de wereld op zijn kop, vindt GroenLinks in Nijmegen. ,,Bijzonder standpunt”, reageert de VVD.

24 oktober